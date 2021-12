Κοζάνη

Κοζάνη: πέθανε λεχώνα από ανακοπή καρδιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος σε όλη την πόλη για την νέα γυναίκα που κατέληξε, παρότι οι γιατροί την επανέφεραν μια φορά στην ζωή έπειτα από προσπάθειες 80 λεπτών!

Θρήνο σκόρπισε στην Κοζάνη η είδηση θανάτου της 26χρονης λεχώνας που μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Η νεαρή γυναίκα που είχε φέρει πρόσφατα στον κόσμο το παιδάκι της, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τον συζυγό της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Μαμάτσειο. Εκεί οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και μετά από 80 λεπτά κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία της γυναίκας με καρδιοπνευμονικής αναζωογόνηση.

Μάλιστα, αφού υποβλήθηκε σε μοριακό έλεγχο για κορονοϊό, ο οποίος βγήκε αρνητικός, ξεκίνησε η διακομιδή της στο νοσοκομείο Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, η άτυχη Ράνια, έφυγε από τη ζωή μετά από νέα ανακοπή, μέσα στο ασθενοφόρο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να ρίξει «φως» στα αίτια θανάτου της 26χρονης μητέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργικό Συμβούλιο: η αξιολόγηση στο Δημόσιο, ο ΟΑΕΔ και τα ΠΟΠ προϊόντα

Καιρός: παγωνιά με λιγότερες βροχές και χιόνια την Τετάρτη

ΠΟΥ - Κορονοϊός: έρχεται νέα “έκρηξη” στα κρούσματα