Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί μετέφεραν σε 3 λεπτά γυναίκα στο νοσοκομείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Γέφυρα” σωτηρίας αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ. για την μεταφορά της γυναίκας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.



Από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου έπεσε γυναίκα το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 14:00 στην οδό Αμαλίας. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα, η οποία είχε τις αισθήσεις της και τη μετέφερε στο “Ιπποκράτειο”.

Δείτε βίντεο με την συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να φτάσει έγκαιρα το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο:

Πηγή: thestival.gr - Βίντεο: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Έμβρυο δεινοσαύρου ανακαλύφθηκε μέσα σε απολιθωμένο αυγό (βίντεο)

Παναγιωτόπουλος: Ο Λύτρας για τα 9 βίντεο και την πλατφόρμα ανταλλαγής ερωτικών πληροφοριών

ΕΠΑΛ Αιγάλεω: καταγγελίες για το “ξύλο” καθηγητή με μαθητές (βίντεο)