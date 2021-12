Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Ουρά για τα εμβόλια χωρίς ραντεβού (εικόνες)

Mεγάλη είναι η συμμετοχή των πολιτών στην δράση για εμβόλιο χωρίς ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους.



Mεγάλη είναι η συμμετοχή των πολιτών στην δράση για εμβόλιο χωρίς ραντεβού που πραγματοποιεί η 3η ΥΠΕ, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην Θεσσαλονίκη.



Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν πολύ πριν τις 9:00 το πρωί που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί περιμένοντας να κάνουν είτε την πρώτη δόση, είτε την συμπληρωματική με το εμβόλιο της Pfizer.





Η κινητή μονάδα εμβολιασμού θα βρίσκεται στο σημείο μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι και οι πολίτες που προσέρχονται εάν έχουν κλείσει κάποιο ραντεβού σε εμβολιαστικό κέντρο θα πρέπει πρώτα να το ακυρώσουν, πριν κάνουν εκεί το εμβόλιο.



Το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για εμβόλια το τελευταίο διάστημα, επιβεβαίωσε ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Όπως είπε στο GRTimes, το πρόγραμμα εμβολιασμού ενισχύεται σε όλη την επικράτεια σε όλες τις δομές προκειμένου να καλύψει το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών οι οποίοι καταλαβαίνουν πως το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος προστασίας απέναντι στον κορονοϊό.

