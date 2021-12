Ηλεία

Κορονοϊός - Ηλεία:ξεκληρίστηκε οικογένεια ιερέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οικογενειακή τραγωδία με ιερέα που χάθηκε και τους γονείς της πρεσβυτέρας να ακολουθούν.

Ιερέας από το δήμο Πηνειού, στην Ηλεία, πέθανε λόγω επιπλοκών που προκάλεσε στην υγεία του ο κορονοϊός.

Λίγες μέρες πριν είχε πεθάνει και η μητέρα του, από άγνωστη αιτία, ενώ το ίδιο διάστημα η πρεσβυτέρα επισκέφτηκε τους γονείς της στην Αθήνα, που διαγνώστηκαν με κορονοϊό.

Επιστρέφοντας στην Ηλεία, η πρεσβυτέρα διαγνώστηκε με κορονοϊό, όπως και ο 54χρονος ιερέας.

Τόσο ο ιερέας, όσο και η σύζυγός του και οι γονείς της νοσηλεύτηκαν, με τον 54χρονο και τα πεθερικά του να καταλήγουν.

Από κορονοϊό νόσησαν και τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά του ιερέα, τα οποία ξεπέρασαν τον κίνδυνο.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι: Ανήλικοι λήστεψαν νεαρούς μέσα σε λεωφορείο

Μιχαηλίδου για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο: γυναίκες οι υπάλληλοι που ελέγχονται

Βατόπουλος - Σαρηγιάννης: αυστηρά μέτρα, αν όχι lockdown για την Όμικρον (βίντεο)