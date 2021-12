Ιωάννινα

Άραχθος: Ο στρατός τοποθετεί μεταλλική γέφυρα μήκους 50 μέτρων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τοποθέτηση της γέφυρας αποσκοπεί στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας.



Στο πλαίσιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και της συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στον πληθυσμό ακριτικών περιοχών, η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου εκτέλεσε εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας τύπου BAILEY στον ποταμό Άραχθο, επί της επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστας – Ανατολής Ιωαννίνων του Δήμου Μετσόβου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Η υπό κατασκευή γέφυρα BAILEY θα έχει μήκος πενήντα μέτρα, ενώ για την έδραση της κατασκευάζεται πρόβολος μήκους τριάντα μέτρων με το συνολικό μήκος της κατασκευής να ανέρχεται σε ογδόντα μέτρα και το βάρος της να υπερβαίνει τους ογδόντα τόνους.

Η τοποθέτηση της γέφυρας αποσκοπεί στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας, η οποία είχε διακοπεί μετά από έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε την κατάρρευση της προϋπάρχουσας.

Οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται από προσωπικού του 8ου Λόχου Μηχανικού υπό τον έλεγχο της ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ, διεξάγονται υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, έντονων καιρικών φαινομένων και συνεχούς ροής μεγάλων ποσοτήτων νερού, ενώ επιλύθηκαν σε ελάχιστο χρόνο σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που αφορούσαν στην έδραση της γέφυρας σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια: διαμεσολαβητής - "μαϊμού" άρπαξε 120000 ευρώ!

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κρατούμενος έως την Δευτέρα

Όμικρον - “Μύλος των Ξωτικών”: τα νέα μέτρα δεν αφορούν τα θεματικά πάρκα