Νοσοκομείο Λάρισας: Κρατούμενος παρίστανε τον ασθενή και προσπάθησε να αποδράσει

Ο 46χρονος πέταξε τις πατερίτσες που κρατούσε και άρχισε να τρέχει με σκοπό να διαφύγει.



Ατυχής αποδείχθηκε η έμπνευση ενός κρατουμένου των φυλακών Λάρισας ο οποίος αποφάσισε να παραστήσει τον ασθενή χρησιμοποιώντας πατερίτσες για να βρεθεί στο νοσοκομείο προκειμένου και να βρει ευκαιρία να αποδράσει.

Ένας 46χρονος κρατούμενος των Φυλακών Λάρισας, μετήχθη τρεις φορές συνολικά στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ο κρατούμενος χρησιμοποιούσε πατερίτσες προκειμένου να εκμεταλλευτεί τον κανονισμό που θέλει τον κρατούμενο που χρησιμοποιεί πατερίτσες να μην δεσμεύεται με χειροπέδες καθώς δεν θα μπορεί να περπατήσει.

Ο 46χρονος, την περασμένη Παρασκευή, οδηγήθηκε για πρώτη φορά στο εφημερεύον ΠΠΓΝΛ, έχοντας τραυματιστεί στο κεφάλι, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Με αφορμή εκείνα τα τραύματα οδηγήθηκε για δεύτερη φορά ξανά στο ΠΠΓΝ, ενώ προχθές Τρίτη, νωρίς το απόγευμα, δηλώνοντας ότι υποφέρει από ζαλάδες, οδηγήθηκε ξανά για τρίτη φορά στο εφημερεύον ΠΠΓΝΛ. Επικαλούμενος κινητικά προβλήματα σε όλες τις μεταγωγές, χρησιμοποιούσε τις πατερίτσες.

Τελικά εξετάστηκε από ιατρό παθολόγο για τις ζαλάδες που αισθανόταν. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων κατά την έξοδο από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΠΠΓΝΛ και ενώ οδηγούνταν στο αυτοκίνητο της μεταγωγής προκειμένου να επιστρέψει στις Φυλακές, ο 46χρονος πέταξε στο έδαφος τις πατερίτσες και αποπειράθηκε να διαφύγει. Τον καταδίωξαν ωστόσο οι υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρουράς των Φυλακών και λίγα μέτρα παρακάτω τον συνέλαβαν στον αύλειο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Ο 46χρονος κρατείται προσωρινά στις Φυλακές Λάρισας, καθώς σε βάρος του έχουν απαγγελθεί οι κατηγορίες, μεταξύ άλλων, της απόπειρας ενδοοικογενειακής βαριάς και της σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή. Σε βάρος του 46χρονου θα σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας.

