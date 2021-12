Ροδόπη

Ίασμος: άφησαν κουτάβια στην παγωνιά - Πέθαναν τα δύο (εικόνες)

Φρίκη προκαλεί η πράξη του ασυνείδητου που εγκατέλειψε τα μικρά σκυλιά στην ύπαιθρο, ενώ ο υδράργυρος έδειχνε θερμοκρασία υπό του μηδενός.

Ακόμη μια κτηνωδία σε βάρος ανυπεράσπιστων ζώων έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Αυτήν την φορά, ασυνείδητοι εγκατέλειψαν τουλάχιστον 6 κουτάβια στην ύπαιθρο, κοντά σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, στον Ίασμο της Ροδόπης.

Στην περιοχή επικρατούσε παγωνιά και η εξωτερική θερμοκρασία ήταν κάτω από το μηδέν, όπως αναφέρουν κάτοικοι.

Περαστικοί εντόπισαν, άγνωστο μετά από πόση ώρα, αφότου εγκαταλείφθηκαν στο σημείο, τα κουτάβια.

Δυστυχώς όμως, δύο από αυτά, είχαν ξεψυχήσει μέσα στο κρύο.

Ειδοποιήθηκε κτηνίατρος της περιοχής, ο οποίος έσπευσε και πήρε μαζί του τα κουτάβια, κρατώντας στο ιατρείο του και φροντίζοντας εκείνα που παρέμεναν εν ζωή, ενώ παράλληλα έκανε έκκληση σε φιλόζωους να τα υιοθετήσουν.

Πηγή εικόνων: zoosos.gr





