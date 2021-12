Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και βρέθηκε στη θάλασσα (εικόνες)

Η οδηγός του οχήματος προσπάθησε να κάνει αναστροφή, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε.

Ψυχρολουσία για μια γυναίκα την παραμονή των Χριστουγέννων, στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου στη Ρόδο

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η οδηγός του οχήματος στην προσπάθειά της να κάνει αναστροφή μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι με αποτέλεσμα να καταλήξει σε αμμώδη περιοχή δίπλα στη θάλασσα.

Ευτυχώς για την οδηγό του Ι.Χ, είναι καλά στην υγεία της, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές.

Πηγή: rodiaki.gr

