Πάτρα: Τραγωδία στην άσφαλτο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων

Ένας 42χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων ένας 42χρονος δικυκλιστής, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γύρω στις 5 τα ξημερώματα, ο 42χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, ενώ βρισκόταν στην οδό Κολοκοτρώνη στο ύψος του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα και να βρει τραγικό θάνατο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, αλλά ήταν πλέον αργά για τον άτυχο άνδρα είχε εκπνεύσει.

