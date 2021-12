Φθιώτιδα

Κορονοϊός - Λαμία: 'Εψαλαν τα κάλαντα στους ασθενείς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση με νότες αισιοδοξίας και ελπίδας παραμονή Χριστουγέννων στο Νοσοκομείο Λαμίας. Το "Ευχαριστώ" και η έκκληση του Δημάρχου Λαμιέων.

Συγκίνηση με νότες αισιοδοξίας και ελπίδας παραμονή Χριστουγέννων στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου οι μουσικοί της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας με επικεφαλης τον μαέστρο Δημήτρη Μαντά έπαιξαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια στους ασθενείς που νοσηλεύονται στην ειδική μονάδα Covid-19 στο "πέτρινο" του ΓΝ Λαμίας, καθώς και στους ήρωες υγειονομικούς της πρώτης γραμμής, γιατρούς και νοσηλευτές.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος ευχήθηκε περαστικά στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται αυτές τις γιορτινές ημέρες, ευχαρίστησε τους για τους και τους νοσηλευτές για τη μάχη που δίνουν στην πρωτη γραμμή και έκανε έκκληση σε όλους τους δημότες για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων, για να την πανδημία.

Από τη πλευρά του ο Διοικητής του ΓΝ Λαμίας Ανδρέας Κολοκυθάς ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή για τη συνεχή στήριξη του Δήμου προς το νοσοκομείο της πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

NASA: Το James Webb... φεύγει για το Διάστημα - Δείτε live την εκτόξευση

Γυναικοκτονία στο Μεξικό: 30 χρόνια κάθειρξη σε αξιωματικούς του στρατού

“Rouk Zouk Special” με τις “Άγριες Μέλισσες” τα Χριστούγεννα (εικόνες)