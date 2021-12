Καβάλα

Καβάλα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νέο

Τραγωδία στην άσφαλτο το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων.

Ένας νέος άντρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, στην Καβάλα.

Η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

