Πύργος - Απάτη: “Έφαγε” 3000 ευρώ από γιατρό από το τηλέφωνο

Θύμα επιτείδιου γιατρός στον Πύργο. Πώς του απέσπασε κωδικούς και "ξάφρισε" τον τραπεζικό του λογαρισμό.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος άγνωστου δράστη.

Ειδικότερα, άγνωστος δράστης, επικοινώνησε με ιατρό και με το πρόσχημα πληρωμής αντιτίμου υποτιθέμενης ιατρικής εξέτασης της κόρης του, ζήτησε από τον παθόντα τον αριθμό λογαριασμού της τραπεζικής του κάρτας.

Στη συνέχεια, ο παθόντας έλαβε μήνυμα, με φερόμενο αποστολέα τράπεζα, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να επιβεβαιώσει τους κωδικούς της κάρτας του, προκειμένου να πιστωθεί το αντίτιμο, το οποίο έπραξε με αποτέλεσμα ο δράστης να πραγματοποιήσει μεταφορά του χρηματικού ποσού των 3.000 ευρώ από τον λογαριασμό του, σε λογαριασμό τρίτου.

