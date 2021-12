Κιλκίς

Κιλκίς: Αστυνομικοί έσωσαν παιδάκι ανήμερα των γενεθλίων του

«Γέφυρα ζωής» στήθηκε από αστυνομικούς προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια το παιδάκι στο νοσοκομείο.

Μία παραλίγο τραγωδία απέτρεψαν αστυνομικοί, ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν κλήθηκαν να συνδράμουν στην επείγουσα μεταφορά ενός παιδιού που τραυματίστηκε.

Οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, συνόδευσαν το αυτοκίνητο που μετέφερε το παιδάκι από την πόλη του Κιλκίς, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η παρέμβασή τους ήταν σωτήρια, καθώς ανοίγοντας δρόμο, εξασφαλίστηκε πολύτιμος χρόνος.

Μετά από λίγα λεπτά η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με το παιδί, το οποίο μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του GRtimes, σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του, να νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Πηγή: Grtimes.gr

