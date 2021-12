Ηλεία

Ηλεία: Τραυματίας περίμενε επί μία ώρα στη βροχή ασθενοφόρο (βίντεο)

Ο άτυχος ηλικιωμένος, έπεσε στην άκρη του δρόμου και τραυματίστηκε.

Ένα απίστευτο περιστατικό σηνεβη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Ηλεία και ειδικότερα στην Αμαλιάδα.

Συγκεκριμένα, ένας ηλικιωμένος περίμενε επί μία ώρα στη βροχή ασθενοφόρο για να τον παραλάβει. Ο άτυχος άνδρας έπεσε το μεσημέρι των Χριστουγέννων στο δρόμο και τραυματίστηκε.

Ο άνδρας επέστρεφε στο σπίτι του αργά το μεσημέρι όταν γλίστρησε, προφανώς στα νερά της βροχής, και έπεσε στην άκρη του δρόμου, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά.

Αμέσως οι περαστικοί, κάλεσαν την πυροσβεστική, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ και παρά το ότι οι πρώτοι έφτασαν άμεσα, το ασθενοφόρο έφτασε μετά από μία ώρα καθώς ήταν στη... Ζαχάρω!

Τελικά το ασθενοφόρο έφτασε και παρέλαβε τον ηλικιωμένο για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο.





