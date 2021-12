Σέρρες

Θρίλερ στις Σέρρες: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο

Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του στις Σέρρες.

Πιο συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκε η σορός του 51χρονου άνδρα, κάτοικου Σερρών, που βρέθηκε προχθές το βράδυ απανθρακωμένος, στην είσοδο της Χρυσοπηγής.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε καεί ολοσχερώς.

Η υπόθεση διερευνάται από το εγκληματολογικό που πρέπει να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, όπως, φως αναμένεται για το τι ακριβώς συνέβη από τη νεκροψία- νεκροτομή που θα διενεργηθεί

Όπως ανέφερε ο διοικητής της Πυροσβεστικής κ. Σωτήρης Δημητράκης: “χθες στις 9 περίπου το βράδυ ενημερώθηκε η υπηρεσία για συμβάν πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο στην Χρυσοπηγή. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και όταν φτάσαμε η φωτιά ήταν σε ύφεση και έγινε η πλήρης κατάσβεση. Δυστυχώς όμως υπήρχε άνθρωπος απανθρακωμένος στο συγκεκριμένο όχημα” και συμπλήρωσε πως η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης.

Πηγή: epiloges.tv





