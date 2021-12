Χανιά

Χανιά: Φωτιά σε ξενοδοχείο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο, μετά από βλάβη σε κλιματιστικό.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Κουνουπιδιανά Χανίων, μετά από βλάβη που προέκυψε στο κλιματιστικό.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δυο οχήματα και πέντε άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, πριν επεκταθεί σε παρακείμενα δωμάτια.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ένα άτομο λόγω εισπνοής καπνού.

Πηγή: cretalive.gr

