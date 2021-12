Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Είχαν κάνει τις κλοπές σπιτιών... επάγγελμα

"Άνοιξαν" 13 σπίτια σε τρεις μήνες. Τρεις συλλήψεις. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, δεκατρείς κλοπές σε σπίτια και μία απόπειρα κλοπής, που διαπράχθηκαν από 22 Οκτωβρίου έως 23 Δεκεμβρίου.

Συνελήφθησαν προχθές, τρεις ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία), για διακεκριμένες κλοπές και για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί εθνικού τελωνειακού κώδικα, κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, έπειτα από καταγγελίες κλοπών από δύο σπίτια στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες, διότι βραδινές ώρες της 23ης Δεκεμβρίου εισήλθαν σε δύο σπίτια στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και αφαίρεσαν από το εσωτερικό τους διάφορα χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες τους τελευταίους τρεις μήνες, προέβησαν σε δώδεκα ακόμη κλοπές και μία απόπειρα κλοπής από οικίες, κατά τη διάπραξη των οποίων αφαίρεσαν μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 790 ευρώ, διάφορα χρυσαφικά και μία τηλεόραση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «LAIKA», στην κατοχή των δραστών, το σπίτι που διαμένουν και σε χώρο απόκρυψης κλοπιμαίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 34 γραμμαρίων, καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, διαρρηκτικά εργαλεία και μέρος των αφαιρεθέντων χρυσαφικών-κοσμημάτων, τα οποία αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους.

Επιπλέον κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

