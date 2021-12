Θεσπρωτία

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: ΙΧ έπεσε πάνω σε άλλα και ντελαπάρισε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με έναν τραυματία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της Κυριακής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Μαρία Κάλλας και Γεωργίου Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, ακολούθησε μία ξέφρενη πορεία, προσκρούοντας σε δύο σταθμευμένα ΙΧ κα στη συνέχεια ανατράπηκε.

Από τη σύγκρουση σημειώθηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος που ανετράπη, ηλικίας περίπου 40 χρόνων, ο οποίος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, με δύο οχήματα και πέντε άντρες, ωστόσο δεν χρειάστηκε τελικά να συνδράμουν, παρά μόνο στην πλύση του οδοστρώματος.

Τα αίτια του ατυχήματος και τις ακριβείς συνθήκες διερευνά η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: grtimes

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας

Μετάλλαξη Όμικρον – Τζανάκης: Πάμε για 20.000 κρούσματα στα μέσα Ιανουαρίου

Κώστας Καραμανλής-Νατάσα Παζαΐτη: Η φωτογραφία αγκαλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο