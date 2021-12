Σέρρες

Σέρρες: Έβαλε στο μάτι… το παγκάρι του ναού ανήμερα των Χριστουγέννων

Ο δράστης της διάρρηξης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς, πριν προλάβει να αφαιρέσει το παραμικρό.

Επ΄ αυτοφώρω συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ Σιδηροκάστρου, ένας άντρας που διέρρηξε ναό ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Ο δράστης δεν κατάφερε να αφαιρέσει τίποτα από την εκκλησία που διέρρηξε όπως αποδείχθηκε κι έμεινε με άδεια χέρια ή μάλλον καλύτερα με τις χειροπέδες στα χέρια….

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συλληφθείς που έβαλε στο μάτι το παγκάρι του ναού είναι 39χρονος.

