Σεισμός στην Κόρινθο

Αισθητή και στην Αττική έγινε η σεισμική δόνηση, το απόγευμα της Κυριακής.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής, κοντά στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κορίνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 16,7 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κάσου.

