Ξάνθη: Βρέφος υπέστη κάταγμα στο κεφάλι ανήμερα των Χριστουγέννων

Άμεση ήταν η κινητοποίηση για μεταφορά της μικρούλας σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μεταφερθεί εγκαίρως από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη, ένα μωράκι 4 μηνών.

Η μικρή Νάντια, τραυματίστηκε σοβαρά ανήμερα των Χριστουγέννων και έπρεπε να διακομισθεί εκτάκτως σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Το μόλις 4 μηνών βρέφος υπέστη κάταγμα στο κρανίο και αιμορραγία στον εγκέφαλο.

Ο γιατρός, στο ΓΝΞ, Φώτης Καζαντζίδης, περιέγραψε: «Χριστούγεννα σήμερα δεν πρόλαβα να ευχηθώ σε ανθρώπους που αγαπάω και τους νοιάζομαι , μιας και η εφημερία κάθε άλλο από ήρεμη είναι! Οι ασθενείς πολλοί. Άλλοι με απλά προβλήματα και άλλοι με σοβαρότερα. Ανάμεσα στους δεύτερους και η μικρή Νάντια, που μόλις στους 4 πρώτους μήνες ζωής της χρειάστηκε να κλάψει γιατί χτύπησε. Κάταγμα στο κρανίο, αιμορραγία στον εγκέφαλο είπε η αξονική. Η κινητοποίηση μεγάλη, τα τηλεφωνήματα πολλά. Διακομιδή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η μικρή Νάντια έφτασε σώα έχοντας στο στόμα της μια πιπίλα».

Από τη μεριά της η Διοικήτρια του ΓΝΞ, Έλενα Ροφαέλα, σχολιάζοντας το περιστατικό τονίζει πως «είναι κάποιες στιγμές που νιώθουμε ότι τα προβλήματα μας λυγίζουν. Είναι όμως πολλές οι στιγμές που νιώθουμε πολύ δυνατοί και υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε κάθε μέρα στο Νοσοκομείο Ξάνθης. Χθες, ανήμερα Χριστουγέννων, κινητοποιηθήκαμε όλοι για να βοηθήσουμε την μικρή Νάντια. Μαζί με την χαρά των ημερών ας προσευχηθούμε ώστε αυτή η παιδική ψυχή να βγει νικήτρια. Ευχαριστώ από καρδιάς όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου μας, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ ΕΚΕΠΥ και την 4η ΥΠΕ».

