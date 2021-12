Αχαΐα

Καλάβρυτα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 25χρονο

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος τα Καλάβρυτα.

Τραγωδία σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Καλάβρυτα και συγκεκριμένα στο δρόμο προς Βυτίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου του ο 25χρονος Δημήτριος Κουφός.

Ο άτυχος νέος ήταν κάτοικος των Κρινοφύτων Κλειτορίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η είδηση βύθισε στο πένθος τα Καλάβρυτα αφού ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί.

Πηγή: kalavrytanews

