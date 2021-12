Σέρρες

Κορονοϊός – Σέρρες: Ξεκληρίστηκε οικογένεια

Μέλη οικογένειας ανεμβολίαστων πέθαναν ο ένας μετά τον άλλον.

Ένας πατέρας, η κόρη του και στη συνέχεια η σύζυγός του πέθαναν λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό.

Η οικογένεια από το Μύρκινο Σερρών ήταν ανεμβολίαστη και πρώτα πέθανε ο 74χρονος πατέρας και μέσα στο ίδιο 24ώρο η 48χρονη κόρη του.

Ο άνδρας κηδεύτηκε την Παρασκευή και η κόρη του το Σάββατο.

Χθες, Δευτέρα, υπέκυψε και η σύζυγος του 74χρονου και μητέρα της 48χρονης, η οποία κηδεύεται σήμερα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού, ήταν όλοι ανεμβολίαστοι.

