Έδεσσα: θρίλερ με νεκρό στους καταρράκτες

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στις 08:20 το πρωί, στο φρεάτιο που καταλήγουν οι καταρράκτες της Έδεσσας.

Το άψυχο σώμα ανέσυρε κλιμάκιο πέντε πυροσβεστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σορός του άνδρα, που εκτιμάται πως είναι από 65-75 ετών, δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, θα μεταφερθεί για νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.

