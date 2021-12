Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: έφτυσε αστυνομικούς που της έκαναν έλεγχο

Η γυναίκα συνελήφθη και της επιβλήθηκε πρόστιμο

Χειροπέδες σε μια 43χρονη πέρασαν χθες αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, η ίδια δεν φορούσε μάσκα.

Η γυναίκα όμως, αντί να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών, αρχικά τους έβρισε και στη συνέχεια τους έφτυσε.

Στη συλληφθείσα επιβλήθηκε και πρόστιμο των 300 ευρώ.

