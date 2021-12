Αχαΐα

Αίγιο: Νεκρός από φωτιά στο σπίτι του

Τραγωδία μέσα στη νύχτα για κάτοικο στο Διακοπτό.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε, σήμερα το πρωί, ένας άνδρας μέσα σε σπίτι, στην κοινότητα του Διακοπτού, στην Αιγιάλεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διπλοκατοικία, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στο Διακοπτό του δήμου Αιγιαλείας. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2021

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται «χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στο Διακοπτό του δήμου Αιγιαλείας, όταν ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας τις πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στη οικία. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

