Ηράκλειο: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας μέσα στο σπίτι της

Ο ιατροδικαστής αναμένεται να λύσει τον γρίφο για τα αίτια του θανάτου της. Γιατί συνελήφθη ο γιός της για ενδοοικογενειακή βία.

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που υπάρχουν στην υπόθεση της 70χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο σπίτι της στα Πραιτώρια Ηρακλείου.

Η 70χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα του υπνοδωματίου της φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι ενώ στο σπίτι βρίσκονταν τόσο ο γιος όσο και ο σύζυγός της. Η σορός της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής ενώ κλήθηκαν και οι αρχές.

Έκτοτε έχει ξεκινήσει η έρευνα των αρχών για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της.

Συνελήφθη ο γιος για ενδοοικογενειακή βία

Χθες το απόγευμα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του cretapost, προκλήθηκε ένας έντονος καυγάς ανάμεσα στον 46χρονο γιο και τους γονείς του.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 46χρονο να σπρώχνει την μητέρα του ενώ φαίνεται να χειροδίκησε και ενάντια στον πατέρα του.

Η άτυχη 70χρονη λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Αυτό που ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί είναι αν η ίδια κατά τη διάρκεια του καυγά υπέστη ανακοπή και έπεσε ή αν το σπρώξιμο ήταν εκείνο που την έριξε και της προκάλεσε θανατηφόρο τραύμα.

Αυτό μένει να αποσαφηνιστεί από μία αξονική τομογραφία που ήδη έχει προγραμματιστεί να γίνει στη σορό της άτυχης γυναίκας από τον ιατροδικαστή. Η απάντηση αυτή θα δώσει και τη λύση στο γρίφο αν πρόκειται για έγκλημα ή για ανακοπή.

Παρ’ όλα αυτά ο 46χρονος γιος έχει ήδη συλληφθεί από τις αρχές με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας ωστόσο αν αποδειχθεί ότι η μητέρα του έχασε την ζωή της εξαιτίας του σπρωξίματος τότε θα συμπληρωθεί η ανάλογη κατηγορία.

Προβληματα αλκοολισμού

Ο 46χρονος που είναι άγαμος, φαίνεται πως είναι εδώ και χρόνια αλκοολικός.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ , έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις αστυνομικές αρχές καθώς ο ίδιος το 2013 είχε συλληφθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία. Τότε είχε χτυπήσει την αδερφή του καταφέροντας σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να τον καταγγείλουν.

Παράλληλα, το 2016 είχε εμπλακεί σε ένα τροχαίο όταν έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ το όχημά του «καρφώθηκε» σε ελιές σε ένα χωράφι της περιοχής.

