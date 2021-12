Αχαΐα

Αχαΐα: “Θεματοφύλακες του Συντάγματος” καλούσαν σε πραξικόπημα

Ως αρχηγός της ομάδας φέρεται ένας ναύαρχος εν αποστρατεία.

«Θεματοφύλακες του Συντάγματος» στην Πάτρα έφτασαν σε σημείο να καλούν σε ένοπλη εγρήγορση. Ως αρχηγός της ομάδας φέρεται ένας ναύαρχος εν αποστρατεία.

Οι αυτοαποκαλούμενοι «Θεματοφύλακες» έχουν βρει πεδίο δράσης στην άρνηση του κορονοϊού, των μέτρων και του εμβολίου και δεν διστάζουν να καλούν σε ένοπλη εγρήγορση.

Η είδηση είναι συγκλονιστική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, ομάδες των «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος» στέλνουν έγγραφα που ονομάζουν «ιερές δηλώσεις», μέσω των οποίων αναφέρουν ότι θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, ενώ απειλούν ακόμα και με εκτελέσεις!

Ο τελευταίος πολιτικός που απειλήθηκε ήταν ο δήμαρχος Κιλκίς, Δημήτρης Κυριακίδης, στις 10 Δεκεμβρίου. Το… «έγγραφο» που τον απειλεί, παρελήφθη από αντιδήμαρχο που το πρωτοκόλλησε, ενώ ενήμερες είναι οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Οι διαθέσεις των αρνητών «Θεματοφυλάκων» είχαν διαφανεί στην Πάτρα από το περασμένο καλοκαίρι, όταν εκατοντάδες άτομα συγκεντρώνονταν κάθε Τετάρτη ή Κυριακή απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, στην αρχή ανοργάνωτα και ασύντακτα.

Το πεδίο όμως άνοιγε διάπλατα για τη δράση ακροδεξιών στοιχείων και ομάδων.

Αρνητές της Πάτρας ζητούσαν πραξικόπημα

Στις 16 Ιουλίου, σε μια τέτοια συγκέντρωση, έπεφταν οι… μάσκες για τους πραγματικούς υποκινητές, που υποδαυλίζουν το αυτοαποκαλούμενο κίνημα των αρνητών του εμβολίου για αλλότριους σκοπούς.

Σε μια τέτοια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, είχε εμφανιστεί ως κεντρικός ομιλητής, ένας ναύαρχος εν αποστρατεία, που φέρεται να κινείται στον χώρο του ΕΠΑΜ.

Επικαλούμενος τις γνωστές θεωρίες περί κατοχής της χώρας από αντισυνταγματικές κυβερνήσεις, έφτανε στο σημείο να ζητά την έγκριση ψηφίσματος δια βοής, με το οποίο καλούνταν οι δικαστικές αρχές της ώρας να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης εναντίον βουλευτών αλλά και της Προέδρου της Δημοκρατίας για εσχάτη προδοσία!

