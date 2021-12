Κυκλάδες

Τήνος: Εντοπίστηκε σορός νεαρού άνδρα στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα του άτυχου άνδρα.

Σορός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (28/12) στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Φωκά Τήνου, από στελέχη του Λιμεναρχείου Τήνου στη διάρκεια περιπολίας από περιπολικό όχημα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ο άνδρας, ύψους περίπου 1,70μ., κανονικής σωματικής διάπλασης και ηλικίας περίπου 32 ετών με καστανά κοντά μαλλιά, ήταν ντυμένος με παντελόνι τζιν, χρώματος μπλε, δερμάτινη μαύρη ζώνη, μαύρα αθλητικά παπούτσια, κοντομάνικη μπλούζα (t-shirt) χρώματος λευκού, εσωτερικά, πουκάμισο καρό εξωτερικά και μπουφάν χρωμάτων πορτοκαλί-λευκού-μαύρου.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος: μαφιόζικη δολοφονία σε πάρκινγκ (εικόνες)

Κηδεία Κάρολου Παπούλια: “ύστατο χαίρε” στον ευπατρίδη πολιτικό

“Η Φάρμα”: η Ηλιάδη, το κρασί και τα “καυτά φιλιά” (βίντεο)