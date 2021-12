Ηράκλειο

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Η νέα δόνηση είχε επίκεντρο μόλις 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου.

Αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής η νέα σεισμική δόνηση που καταγράφηκε στη 01:06 σε περιοχή νοτιοδυτικά από το Αρκαλοχώρι, μια μέρα μετά τις δυο σεισμικές δονήσεις των 5,7 και 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στον θαλάσσιο χώρο νότια της Άρβης.

Η νέα δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ήταν 5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο Ηράκλειο και στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Κρήτης.

