Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Ασθενής αυτοκτόνησε πηδώντας από παράθυρο νοσοκομείου

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 47χρονος που νοσηλευόταν νοσηλευόταν με κορονοϊό στην Πνευμονολογική Κλινική COVID-19 του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, τα ξημερώματα της Πέμπτης πήδηξε στο κενό από παράθυρο του τριώροφου κτηρίου του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, τα ξημερώματα της Πέμπτης πήδηξε στο κενό από παράθυρο του τριώροφου κτηρίου του νοσοκομείου.

Ο άτυχος άντρας τραυματίστηκε θανάσιμα. Η είδηση προκάλεσε σοκ στο προσωπικό αλλά και στους νοσηλευόμενους του νοσοκομείου.

