Νέα μέτρα – Λάρισα: Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς νωρίτερα σε μπουζούκια (βίντεο)

Οριακά λίγο πριν κλείσει το μαγαζί, οι ιδιοκτήτες του αποφάσισαν να γιορτάσουν νωρίτερα… την Πρωτοχρονιά.

Μαγαζί με μπουζούκια στη Λάρισα αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τελευταία βραδιά πριν την εφαρμογή των νέων μέτρων που θα ήταν ανοιχτό. Στο έπακρο.

Με ανάρτησή του στο Facebook, το κέντρο νυχτερινής διασκέδασης που από σήμερα και για τουλάχιστον δύο εβδομάδες δεν θα ανοίξει πάλι, ενημέρωσε τους θαμώνες του ότι…κάνει ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς νωρίτερα.

Έτσι, ο κόσμος συγκεντρώθηκε και γιόρτασε τον ερχομό της νέας χρονιάς δύο μέρες πριν την έλευσή της.

Τα ξημερώματα, μάλιστα, αναρτήθηκε και βίντεο όπου φαίνεται η κατάσταση μέσα στο χώρο.

