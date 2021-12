Μαγνησία

Βόλος: χτύπησε τη μητέρα της ανήλικης φίλης του

Για κακοποίηση της μητέρας της ανήλικης φίλης του κατηγορείται ένας νεαρός από το Βόλο.

Θύμα ξυλοδαρμού από τον νεαρό φίλο της ανήλικης κόρης της καταγγέλλει ότι έπεσε μία γυναίκα από το Βόλο.

Σύμφωνα με τη μήνυση που υπέβαλλε η γυναίκα, ο 20χρονος φίλος της 16χρονης κόρης της είχε πάει πριν από ένα μήνα περίπου στο σπίτι τους, για να δει την νεαρή, αλλά εκείνη του το απαγόρεψε.

Επιμένοντας να την δει, εκείνη έπιασε το κινητό της για να καλέσει την Αστυνομία, όμως εκείνος της το άρπαξε και το πέταξε στο κεφάλι της, προκαλώντας της κάκωση.

Η γυναίκα πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια κατέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση.

Καταγγέλλει ότι ο 20χρονος διατηρεί σχέση με την ανήλικη κόρη της και ότι προκάλεσε στην ίδια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το καταγγελλόμενο περιστατικό πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η Εισαγγελία Βόλου διέταξε χθες προκαταρκτική εξέταση και ανέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου να λάβει καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαπράχτηκε το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Στο πλαίσιο της εξέτασης θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις η μητέρα της ανήλικης και η ίδια η 16χρονη, ενώ ο νεαρός θα κληθεί να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις.

Πηγή: taxydromos.gr

