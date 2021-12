Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο γιος για τον θάνατο της μητέρας του

Προφυλακίστηκε ο γιος της 70χρονης που μεταφέρθηκε νεκρή σε Κέντρο Υγείας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Έφερε τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 50χρονος γιος της άτυχης 70χρονης γυναίκας που μεταφέρθηκε νεκρή στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, από το σπίτι της στα Πραιτώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Σε βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή με το θανατηφόρο τραυματισμό της μητέρας του και πως παρά το γεγονός ότι υπήρχαν εντάσεις στη σχέση του με τη μητέρα του παλαιότερα, ο ίδιος μπαίνοντας στο σπίτι είδε την 70χρονη στο πάτωμα και επιχείρησε μαζί με τον πατέρα του να τη βοηθήσουν.

Η 70χρονη είχε μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας με εμφανή τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

