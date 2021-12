Θεσσαλονίκη

Rapid Test: Ουρές στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Βράζει η Θεσσαλονίκη, με τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων να είναι μία ανάσα από τα 4000!

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και οι ουρές για τη δινέργεια rapid test είναι τεράστιες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Δεδομένης της σημαντικής επιδείνωσης των επιδημιολογικών δεικτών και των δεκάδων χιλιάδων, πλέον, μολύνσεων πολλοί είναι εκείνοι που στις γιορτές μολύνθηκαν από τον ιό ή ήρθαν σε στενή επαφή με κρούσμα.

Στη νότια πύλη της ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, η ουρά που σχηματίζεται για τα rapid test είναι δεκάδων μέτρων, με τον κόσμο να περιμένει με αποστάσεις τη σειρά του.

Απίστευτη ουρά για rapid tests στη ΔΕΘ

Σημειώνεται ότι σήμερα η Θεσσαλονίκη κατέγραψε ρεκόρ κρουσμάτων, αγγίζοντας τα 4000, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία

Στην Αττική, τα κρούσματα σήμερα 15.713, με τις εικόνες έξω από τα διαγνωστικά κέντρα να είναι ενδεικτικές του κλίματος συναγερμού.

