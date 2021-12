Κυκλάδες

Σύρος: φόλες σκότωσαν δεκάδες γάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κτηνωδία και φρίκη στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για την μαζική δολοφονία των ζώων.

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά με μαζικές δηλητηριάσεις ζώων, με τους κατοίκους που βρίσκονται σχεδόν καθημερινά μπροστά σε αποκρουστικά θεάματα με τη θανάτωση ζώων να έχουν γεμίσει οργή.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τις νεκρές γάτες που δηλητηριάστηκαν με φόλα, κοντά σε σούπερ μάρκετ της Ερμούπολης. Συντοπίτες μας, σοκαρισμένοι από την φρίκη του μυαλού εκείνου που δε δίστασε να θανατώσει περισσότερες από 22 γάτες.

Οι κάτοικοι αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει την αστυνομία ώστε να βρεθεί όποιος προκάλεσε αυτό το κακό.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δολοφόνος θα πρέπει να θεωρείται διανοητικά διεστραμμένος.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παραμονή πρωτοχρονιάς: τα μέτρα για την αλλαγή του χρόνου

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Φλόριντα: Τίγρης γραπώνει άνδρα που έβαλε το χέρι στο κλουβί της (βίντεο)