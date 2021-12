Ρεθύμνου

Κορονοϊός: “λουκέτο” και… “πεντοχίλιαρο” σε μπαρ για λειτουργία μετά τα μεσάνυχτα

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Συνολικά 2.850 ήταν οι έλεγχοι των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ που διενεργήθηκαν σε όλη την Κρήτη για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού αλλά και για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Στο Ρέθυμνο, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη μπαρ επειδή λειτουργούσε την επιχείρησή του μετά τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, επιβλήθηκε και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Στο Ηράκλειο επιβλήθηκαν πρόστιμα για παραβάσεις του αντικαπνιστικού νόμου σε 10 πελάτες τεσσάρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ύψους 100 ευρώ για τον καθένα, όπως επίσης και 500 ευρώ σε κάθε ιδιοκτήτη επειδή είχαν επιτρέψει το κάπνισμα στους θαμώνες των επιχειρήσεων τους.

Όσον αφορά στη μη χρήση της μάσκας επιβλήθηκαν 6 πρόστιμα σε πεζούς στα Χανιά, επειδή βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο με συνωστισμό χωρίς να έχουν λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα αυτοπροστασίας, σε 4 στο Ρέθυμνο, σε 7 στο Ηράκλειο και σε δύο στο Λασίθι. Πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας επιβλήθηκε ακόμη σε δύο υπαλλήλους εστιατορίων στα Χανιά, και σε 10 υπαλλήλους αντίστοιχων επιχειρήσεων στο Ηράκλειο.

Στο Λασίθι τέλος, πρόστιμο επιβλήθηκε σε δύο επιβάτες ΙΧ επειδή δεν φορούσαν τη μάσκα τους, όπως επίσης σε έναν πελάτη και σε έναν ιδιοκτήτη γυμναστηρίου για τον ίδιο λόγο.

