Ιωάννινα: Μετέφερε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών με... ΙΧ (εικόνες)

Μετά από καταδίωξη ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να διαφύγει. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο ΙΧ.

Στην κατάσχεση περίπου 37 κιλών ακατέργαστης κάνναβης προχώρησαν το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση, ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή, μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αλλοδαπό σε σημείο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και όταν του έκαναν σήμα για να σταματήσει, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το αυτοκίνητο και τελικά αυτό ακινητοποιήθηκε, πλην όμως ο οδηγός διέφυγε πεζός εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και τη δασώδη περιοχή.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών και τα πίσω καθίσματα 10 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 36 κιλών και 900 γραμμαρίων.

Το παραπάνω όχημα παραδόθηκε στην ιδιοκτήτρια εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων που βρίσκεται στην Αθήνα, από όπου, όπως προέκυψε, το είχε υπεξαιρέσει ο κατηγορούμενος, καθώς δεν το είχε επιστρέψει τη συμφωνηθείσα ημέρα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ ο κατηγορούμενος αναζητείται για να συλληφθεί.

