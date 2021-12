Ημαθία

Τυφλή σκυλίτσα έκανε 10 χιλιόμετρα για να βρει τον άνθρωπο την έσωσε (εικόνες)

Ακόμα ένα «μάθημα» αφοσίωσης από τον «καλύτερο φίλο του ανθρώπου», με τη σκυλίτσα να φεύγει από καταφύγιο για να φτάσει στον σωτήρα της.

Μία σκυλίτσα έφυγε από το χώρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, σε περιοχή έξω από τη Νάουσα, για να φτάσει στον άνθρωπο που την είχε σώσει.

Η τυφλή σκυλίτσα περιπλανήθηκε για πέντε μέρες στη Νάουσα μέχρι να φτάσει στο σπίτι του Δημήτρη Σιδηρόπουλου.

Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες στο χωριό Χαρίεσσα όπου μια μέρα ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος, πρόεδρος του χωριού εντόπισε στο κτήμα του να περιφέρεται μόνη της μια μικρή σκυλίτσα, περίπου 2 ετών.

Αντιλήφθηκε, μάλιστα, άμεσα ότι τα μάτια της ήταν άσπρα και δεν είχε την όρασή της. Σκεπτόμενος ότι μπορεί να ψάχνει και για τροφή, αποφάσισε να την ταΐσει. «Αφού της έδωσα τροφή, παρέμεινε στο χωράφι με αποτέλεσμα να πάω την επόμενη μέρα και να την ταΐσω ξανά. Μια μέρα, λοιπόν, βρέθηκε έξω από το σπίτι μου το οποίο απέχει λίγα χιλιόμετρα (500 μέτρα) από το χωράφι χωρίς να καταλάβω ακριβώς πως έφτασε. Ενδεχομένως από τη μυρωδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ThessToday.gr.

Την κράτησε προσωρινά και συνέχισε να τη φροντίζει καθημερινά, μέχρι να βρεθεί λύση για το που θα μεταφερθεί. «Επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου από την φιλοζωική της Νάουσας από την οποία έχουμε στήριξη σε ότι αφορά τα αδέσποτα. Κάναμε τα απαραίτητα εμβόλια και έμεινε κοντά μου ένα μήνα περίπου, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας αδέσποτων του Δήμου Νάουσας όπου βρίσκεται έξω από την περιοχή και απέχει 10 χιλιόμετρα από το σπίτι μου», δήλωσε.

Η αγάπη οδήγησε ξανά…στο σπίτι του προέδρου

Ένας μήνας στον χώρο του κ. Σιδηρόπουλου ήταν αρκετός για να αναπτυχθεί ένας ισχυρός δεσμός αγάπης και συντροφιάς με τη σκυλίτσα. Μια βροχερή μέρα την εντόπισε έξω από το σπίτι του ταλαιπωρημένη, γεμάτη με λάσπη και αίματα. Κατάφερε, όπως υποστήριξε, με έναν «μαγικό» τρόπο να ανοίξει το συρματόπλεγμα του χώρου φιλοξενίας και να φτάσει μετά από κάποιες ημέρες στο σπιτικό του ακολουθώντας το ένστικτό της.

«Γνώριζα ότι είχε φύγει μόνη της για περίπου μια εβδομάδα. Ρωτούσα καθημερινά τι κάνει το σκυλί και μια μέρα μου είπε η υπεύθυνη ότι έφυγε ενώ μετά από πέντε ημέρες εμφανίστηκε στο σπίτι μου. Ταλαιπωρήθηκε μέρες για να καταφέρει να φτάσει ως εδώ καθώς πρόκειται για μια μακρινή απόσταση. Δεν το κρύβω ότι δάκρυσα όταν την είδα. Αν και τυφλό κατάφερε να βρεθεί κοντά μου. Είπα χαρακτηριστικά η μοίρα σου και η μοίρα μου είναι να είμαστε μαζί. Αποφάσισα να την κρατήσω και να γίνει το 16ο μέλος της οικογενείας των σκυλιών μου», εξήγησε συγκινημένος ο πρόεδρος.

Στην αυλή του σπιτιού του, όπου πλέον βρήκε αγάπη και φροντίδα η τυφλή σκυλίτσα, ζουν άλλα 13 σκυλιά από τα οποία μόνο τα τρία είναι δεσποζόμενα. «Όλα μαζί βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ζουν αρμονικά. Παίζει όλη μέρα με τα υπόλοιπα και μόλις βγούμε στην αυλή έρχεται κατευθείαν στα πόδια μας. Όλα γνωρίζουν την ώρα του φαγητού τους και μαζεύονται τη στιγμή που η γυναίκα μου τους δίνει την τροφή. Η τυφλή σκυλίτσα, μάλιστα, ορισμένες φορές όταν νιώσει ανασφάλεια ή νιώσει ότι απειλείται, αγριεύει λίγο λόγω και της όρασης που δεν έχει. Ωστόσο, όταν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ηρεμεί και είναι όλα πολύ καλά. Έχουμε στειρώσει τα 13 και αναμένεται σύντομα να στειρωθεί και το νέο μας μέλος», περιέγραψε ο κ. Σιδηρόπουλος.

Ο πρόεδρος του χωριού επηρεασμένος από την αδυναμία της συζύγου του στα ζώα, δέθηκε αρκετά μαζί τους και αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί να τα αποχωριστεί. «Έχω αντιληφθεί πλέον ότι μεγαλύτερη αγάπη εκλαμβάνεις από τα αδέσποτα που φροντίζεις παρά από τα τρία δικά μου για παράδειγμα που τα είχα από μικρά», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε θέλοντας να επισημάνει ότι «Αν κάποιος δεν μπορεί να κρατήσει ένα σκυλάκι για οποιοδήποτε λόγο, καλό είναι να το δίνουν κάπου ώστε να μην βρίσκεται ξαφνικά στον δρόμο αλλά και ούτε φυσικά να το κακοποιούν. Το θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Ας μην τους δώσουν τροφή ή φροντίδα αλλά τουλάχιστον να μην τα βασανίζουν ή να τους προκαλούν κακό».

Πηγή :thesstoday.gr

