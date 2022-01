Σέρρες

Σέρρες: Πρώτο μωρό του 2022 από έγκυο με μονοκλωνικά αντισώματα

Γέννησε και η δεύτερη έγκυος που της χορηγήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα.



Γέννησε και η δεύτερη έγκυος που της χορηγήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα στο Νοσοκομείο Σερρών, στις 3 τα ξημερώματα, Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου 2022

Το νεογέννητο, σύμφωνα με το epiloges.tv, που είναι και το πρώτο μωρό του 2022, είναι κοριτσάκι, είναι βάρους 3 κιλών και χαίρει άκρας υγείας με τους ευτυχισμένους γονείς του να πήραν το καλύτερο πρωτοχρονιάτικο δώρο.

Σύμφωνα με τον μαιευτήρα γυναικολόγο Δημήτρη Μπαλαξή, όλα πήγαν φυσιολογικά, δίχως προβλήματα.

