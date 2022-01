Θεσσαλονίκη

Πρωτοχρονιά - Θεσσαλονίκη: εντυπωσιακό σόου βεγγαλικών (εικόνες)

Τι δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, για την χρονιά που έφυγε και όσα ελπίζουμε να έχει φέρει για τους πολίτες το 2022.

«Το 2022 ας ονειρευτούμε δυνατά κι ας πράξουμε δυνατότερα», τονίζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ευχόμενος μέσα στην καινούρια χρονιά «να σχεδιάσουμε και να καταφέρουμε με ενότητα και επιμονή όλα όσα επιθυμούμε, αυτά που ο καθένας μας αλλά και η πατρίδα μας χρειάζεται».

»Ο νέος χρόνος να φέρει όλα όσα στερηθήκαμε το 2021, όσα στερηθήκαμε όλα τα δύσκολα προηγούμενα χρόνια. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή χρονιά, με υγεία, με υπομονή, με αγάπη και με δημιουργία», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε το 2022 με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, που αποτελεί χορηγία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Η ρίψη έγινε από θαλάσσης, στο ύψος της πλατείας Λευκού Πύργου, και τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης δημιούργησαν ένα υπερθέαμα χρωμάτων και σχεδίων.

