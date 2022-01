Ιωάννινα

Έγκλημα στα Γιάννενα: “Τον σκότωσα, γιατί δεν άντεχα να τον ακούω”

Τι ομολόγησε η γυναίκα που σκότωσε τον σύντροφό της. Πως προσπάθησε να ξεγελάσει διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικούς. Τι έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την άγρια δολοφονία 55χρονου από τη σύντροφό του, το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Σεισμόπληκτα των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, το ζευγάρι, το οποίο δεν ήταν παντρεμένο και συζούσε τα τελευταία χρόνια, αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα, οικονομικής και ιατρικής φύσεως ενώ είχε συχνούς καβγάδες.

Η 55χρονη γυναίκα που εργαζόταν περιστασιακά σε φροντίδα ηλικιωμένων, αντιμετώπιζε πρόβληματα θυμού και αλκοολισμού ενώ το θύμα, ο 55χρονος που είχε ένα παιδί από προηγουμένο γάμο, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής φύσεως.

Ειδικότερα, ο 55χρονος ταλαιπωρούταν από κατάθλιψη, ενώ συχνά δεχόταν τις απειλές της συντρόφου του και ειδικά όταν εκείνη έπινε και μεθούσε. Την περασμένη Πέμπτη, οι τσακωμοί μεταξύ του ζευγαριού έγιναν εντονότεροι με αποτέλεσμα η 55χρονη να πάρει το κουζινομάχαιρο και να το καρφώσει στην καρδιά του συντρόφου της.

Προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών

Όταν η ίδια συνειδητοποίησε τι είχε κάνει, ατάραχη, τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ και τους ζήτησε βοήθεια δηλώνοντας μάλιστα ότι ο σύντροφος της αυτοτραυματιστήκε στον θώρακα λόγω και των ψυχολογικών θεμάτων που αντιμετώπιζε. Οι άντρες του ΕΚΑΒ πίστεψαν την 55χρονη καθώς τους έδειξε και την αγωγή φαρμάκων που λάμβανε ο 55χρονος και παρέλαβαν τον άτυχο άντρα μεταφέροντας τον στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ωστόσο, αυτό που δεν περίμενε η 55χρονη δολοφόνος, ήταν ότι οι γιατροί ειδοποίησαν, όπως κάνουν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, την Αστυνομία η οποία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση ωστε να εξακριβωθούν τα ακριβεί αίτια του θανάτου του 55χρονου.





Στην εξέταση που ακολούθησε την επόμενη μέρα ο ιατροδικαστής αποκάλυψε την αλήθεια, ότι δηλαδή το τραύμα του 55χρονου δεν μπορούσε να προκληθεί από τον ίδιο, αλλά από άλλον και ότι άτυχος άντρας βρισκόταν σε άμυνα. Αμέσως οι αστυνομικοί του Τμήματος των Ιωαννίνων επέστρεψαν στην οικία της 55χρονης δολοφόνου την οποία και συνέλαβαν αφού πρώτα παραδέχτηκε πως μαχαίρωσε τον 55χρονο συντροφό της, δίνοντας τους και το φονικό όπλο.

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί τον σκότωσε τους είπε ότι τσακώθηκαν και δεν άντεχε άλλο να τον ακούει!

Ενώπιον του Εισαγγελέα

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί η 55χρονη, η οποία το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Η κατηγορούμενη ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί και με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα της δόθηκε μέχρι την Τρίτη.

Η 55χρονη θα οδηγηθεί εκ νέου στον ανακριτή, αφού ενδιαμέσως το δικαστήριο της διορίσει δικηγόρο.

