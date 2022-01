Ηράκλειο

Στο νοσοκομείο ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ειρηναίος

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται από χτες, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ειρηναίος.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ειρηναίος αισθάνθηκε έντονη δυσφορία και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από μία λοίμωξη με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται και να κρίνεται η άμεση εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του πρώην Αρχιεπισκόπου Κρήτης τον τελευταίο χρόνο είναι αρκετά επιβαρυμένη.

