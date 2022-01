Θεσσαλονίκη

“Μπουζούκια” σε τουαλέτες μαγαζιού: Συλλήψεις και λουκέτο

Έστησαν παράνομο γλέντι στις τουαλέτες του μαγαζιού, ανήτρησαν βίντεο στα social media και το πλήρωσαν ακριβά.



Γλέντι στις τουαλέτες καταστήματος έστησαν πολίτες για την αλλαγή του χρόνου στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και αψηφώντας τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορoνοϊού, ομάδα ατόμων έστησε τρικούβερτο γλέντι στο υπόγειο του καταστήματος με μουσική, χορό, άφθονα ποτά και οι απαγορεύσεις… περίπατο.

Μάλιστα, 27χρονος βιντεοσκόπησε την όλη δράση και την κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το thestival.gr, συνελήφθησαν τόσο ο 27χρονος που ανήρτησε το βίντεο όσο και η 22χρονη υπεύθυνη του καταστήματος. Οι αρχές βεβαίωσαν και το πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ το κατάστημα αναστέλλει τη λειτουργία του καθώς παραβίασε τα μέτρα κατά της εξάπλωσης ασθενειών.

