Βοιωτία

Λιβαδειά - Φαράγγι Κρύας: περιπέτεια για οικογένεια

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, μετά από κλήση στο 112.

Επισκέπτες έκαναν βόλτα σήμερα το απόγευμα,στο αρχαίο θέατρο της Κρύας, μπήκαν μέσα στο φαράγγι με αποτέλεσμα να χάσουν τον προσανατολισμό τους.

Κάλεσαν το 112 και άμεσα κλήθηκε στο σημείο η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του permissos.gr,ένα ζευγάρι μαζί με το ανήλικο παιδί τους έκαναν βόλτα στο φαράγγι στην κρύα της Λιβαδειάς με αποτέλεσμα να χάσουν τον προσανατολισμό τους -η ώρα περνούσε και κάλεσαν το 112 και άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Λιβαδειάς.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την διάσωσή τους από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική

Mε το στίγμα από το κινητό τους τηλέφωνο βρήκαν την οικογένεια στα 500 μέτρα περίπου από την είσοδο της σπηλιάς και με την εμπειρία που είχαν τους έβγαλαν ,με πολύ προσοχή από το φαράγγι και είναι καλά στην υγεία τους.

