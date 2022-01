Μαγνησία

Βόλος: μάνα βρήκε νεκρή την κόρη της

Τραγωδία στην αρχή του νέου έτους, στον Βόλο. Σε κατάσταση σοκ η γυναίκα που αντίκρυσε νεκρή την θυγατέρα της.

Νεκρή εντοπίστηκε μία 38χρονη γυναίκα από την μητέρα της τα ξημερώματα στο Βόλο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr η άτυχη 38χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο κρεβάτι της από τη μητέρα της, τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από την Πρωτοχρονιά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Από την αστυνομία έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενεργεια και για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.

