Αχαΐα

Πάτρα: Άνδρας κατέρρευσε μετά από καβγά

Δυο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο ένας να καταρρεύσει. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δυο ανδρών το μεσημέρι της Κυριακής στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας έξω από σφαγείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται το thebest.gr, οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και ένας εκ των δυο εμπλεκομένων κατέρρευσε πιθανόν από καρδιακό πρόβλημα.

Στο σημείο κλήθηκε να σπεύσει το ΕΚΑΒ, ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία.

