Χαλκιδική: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Μάμα

Τροχαίο δυστύχημα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στην Χαλκιδική, με ένα νεκρό και τραυματίες.



Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στη Χαλκιδική, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν επί της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Κασσάνδρας και οδηγούσε 67χρονος, συγκρούστηκε στο ύψος του Αγίου Μάμα με αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος και επέβαινε 70χρονη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του πρώτου οχήματος, ενώ τραυματίστηκαν οι δύο ηλικιωμένοι του δεύτερου αυτοκινήτου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

