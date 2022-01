Αρτα

Άρτα: Αγωνία για τον 16χρονο κυνηγό που αυτοπυροβολήθηκε

Οι πληροφορίες για την υγεία του παιδιού που αυτοπυροβολήθηκε αφού πυροβόλησε θανάσιμα το θείο του, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Εντατική στο Νοσοκομείο της Άρτας ο 16χρονος, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στον θώρακα το απόγευμα, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε σκοτώσει κατά λάθος, κατά τη διάρκεια κυνηγιού, τον θείο του.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, ο νεαρός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.

Ο νεαρός κυνηγούσε με τον 33χρονο θείο του τον οποίο και κατά λάθος πυροβόλησε. Όταν το συνειδητοποίησε έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του.

