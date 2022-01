Ημαθία

Νάουσα - Τυφλή σκυλίτσα: την σκότωσαν με φόλα!

Η ιστορία της είχε συγκλονίσει, καθώς είχε διασχίσει 10 χιλιόμετρα για να βρεθεί κοντά σε ανθρώπους που την είχαν φροντίσει στο παρελθόν. Όμως...





Tης Πωλίνας Κολοκοτρώνη





Η τυφλή αδεσποτη σκυλίτσα από τη Νάουσα, πού το έσκασε από δομή του δήμου και επέστρεψε στο σπίτι του ανθρώπου που πρώτος την φρόντισε, δυστυχώς γνώρισε και το σκληρό πρόσωπο της ζωής. και επέστρεψε στο σπίτι του ανθρώπου που πρώτος την φρόντισε, δυστυχώς γνώρισε και το σκληρό πρόσωπο της ζωής.

Άγνωστοι την δηλητηρίασαν και παρά τις προσπάθειές να κρατηθεί στη ζωή, το ζωάκι δεν τα κατάφερε.

Η δύναμη της αγάπης δεν κατάφερε να την προστατεύσει.

Έπεσε θύμα ανεγκέφαλων που έριξαν φόλες στην περιοχή.

Με τον θάνατο να κυλά στις φλέβες της, μάζεψε όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει και κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι της ξανά. Όπως λέει ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος "βγήκε για την καθημερινή της βόλτα άργησε να επιστρέψει αρχίσαμε να την ψάχνουμε δεν τη βρίσκαμε τελικά γύρισε μόνη της στο σπίτι σέρνοντας ήρθε στην αυλή και εκεί πλέον παραδόθηκε...." Η σκυλίτσα, είχε συγκινήσει τους πάντες πριν από λίγες ημέρες, όταν το έσκασε από δομή του δήμου για να επιστρέψει στον άνθρωπο που πρώτος την εντόπισε και την μάζεψε από το δρόμο. Έτσι αποφάσισε ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος να την κρατήσει, δεν φανταζόταν όμως αυτό το άδοξο τέλος. Επί ώρες μαζί με τη σύζυγό του, προσπαθούσαν να την σώσουν. Συγκινεί μιλώντας για τις πρσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή "μιλήσαμε με γιατρό πήραμε φάρμακα όρους αντιβιώσεις το παλέψαμε. Για αρκετές ώρες μείναμε στο πλευρό της όμως τελικά δεν τα κατάφερε" "Θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αγάπης δυστυχώς όμως κάποιοι που αυτοαποκαλούνται άνθρωποι αλλά δεν είναι, δείξανε τον πραγματικό τους εαυτό.

Ας ελπίσουμε πώς είναι το τελευταίο σκυλάκι που πεθαίνει έτσι...." Και πριν από 10 ημέρες στην ίδια περιοχή, άλλα τρία σκυλιά δηλητηριάστηκαν από φόλες. Μόνο ένα κατάφεραν να σώσουν οι κάτοικοι.



